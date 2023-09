Incidente in viale dei Giardini a San Leone, marito e moglie investiti da uno scooter

In viale dei Giardini, nel cuore della frazione balneare di San Leone, ieri sera un motociclo Benelli 125 ha centrato in pieno una coppia di pedoni, marito e moglie di 71 e 67 anni, entrambi di Favara. La coppia è finita rovinosamente sul selciato riportando dei traumi. Sul posto si sono subito precipitate le ambulanze del 118 che hanno trasportato i feriti al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di “Dio” di Agrigento. I due, per fortuna, non sono in pericolo di vita. A guidare il motociclo era un uomo di 48 anni che si è subito fermato per prestare i soccorsi.

Sul posto, per effettuare i rilievi, i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile.