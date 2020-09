Incidente mortale in viale Emporium, 48enne indagato per omicidio stradale

Lo scorso 5 agosto un incidente in via Luca Crescente è costato la vita ad un 74enne. L’uomo, ex pilota d’aereo, era nato in Argentina ma viveva da tempo a Favara.

La vittima si chiamava Juan Carlos Acosta. Ad essere iscritto nel registro degli indagati con l’ipotesi di reato di omicidio stradale, è il 48enne che era a bordo della vettura. L’uomo si trovava a bordo della Fiat 500 XL con cui si sarebbe lo scooter con a bordo la vittima.

L’inchiesta, secondo quanto fatto sapere da La Sicilia, è coordinata dal pm Alessandra Russo che ha affidato i rilievi alla sezione infortunistica della polizia Locale.