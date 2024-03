Incidente stradale mortale sulla statale 115: auto rimane schiacciata tra due camion

E' di un morto e un ferito grave il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi sulla strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula", a Sciacca.

Per cause in corso di accertamento, più veicoli sono rimasti coinvolti in un tamponamento, tra questi pare due camion e un'autovettura che è rimasta "schiacciata" tra i due mezzi pesanti. Una persona, appunto, ha perso la vita, mentre un'altra è rimasta ferita. Sul posto si sono recati vigili del fuoco, ambulanze, forze dell'ordine e anche un elisoccorso.

La strada, dopo i problemi registrati questa mattina a causa di una perdita di gas, è stata nuovamente chiusa.

(articolo in aggiornamento)