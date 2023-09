L'incidente che ha ucciso gli autisti di Favara: chiuse le indagini e indagato il camionista

Le indagini sono chiuse. La dinamica dell'incidente stradale, avvenuto nella notte tra il 14 e il 15 settembre sull'autostrada A1 all'altezza di Fiano Romano, in cui hanno perso la vita Alberto Vella di 34 anni e Daniel Giudice di 32, gli autisti della "Patti tour" di Favara, è chiara. Il bus, alla cui guida i due giovani di Favara si alternavano, si è schiantato contro il rimorchio che era posteggiato in malo modo lungo la corsia di emergenza dell'autostrada.

La polizia ha accertato - viene ricostruito oggi - che il camion con rimorchio era stato lasciato lungo la corsia d'emergenza, senza luci e senza alcuna segnalazione, e che il rimorchio sporgeva dalla corsia. L'impatto - e fin dai primissimi momenti successivi alla tragedia si è parlato di violento tamponamento - è stato inevitabile. E dopo l'impatto il pullman, con 49 migranti a bordo che dovevano essere trasferiti in Piemonte, ha sbandato e si è drammaticamente ribaltato. L'inchiesta è coordinata dalla Procura della Repubblica di Rieti che ha iscritto nel registro degli indagati - per le ipotesi di reato di omicidio stradale e lesioni personali colpose - il conducente del camion con rimorchio.

I due trentenni di Favara - è emerso sempre dalle ricostruzioni ufficiali - sono risultati essere "puliti", ossia non avevano toccato una goccia di alcol, né avevano fatto uso di sostanze stupefacenti. Dettagli che, nella città dell'agnello pasquale, venivano già dati per scontato perché tutti conoscevano, e stimavano perché "bravi ragazzi" e "onesti lavoratori", Alberto e Daniel.

Nell'incidente stradale 25 dei 49 migranti che erano in fase di trasferimento sono rimasti feriti. Alcuni in modo seria, ma non in pericolo di vita, e sono ricoverati negli ospedali del Lazio.

Nel pomeriggio di oggi, in chiesa Madre a Favara, si terranno i funerali dei due giovani. In città, così per come disposto dal sindaco Antonio Palumbo, sarà lutto cittadino.