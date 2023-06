Incidente: monopattino elettrico contro auto, ragazzino finisce in ospedale

Un monopattino elettrico Ducati si scontra con una Citroen e un ragazzino finisce in ospedale con un braccio rotto. Momenti di paura a Ravanusa, in via Carnelutti nei pressi di una nota pizzeria, quando il piccolo mezzo a due ruote non avrebbe risposto al comando dei freni impattando violentemente contro l’utilitaria guidata da una donna.

Lo scontro è stato talmente violento da mandare in frantumi il parabrezza dell’auto mentre il manubrio del monopattino si è spezzato in due. Per la conducente della Citroen solo un forte spavento. Ad avere la peggio nello scontro è stato uno dei due minorenni a bordo del monopattino che ha perso molto sangue e si è fratturato un braccio.

Nel giro di pochi minuti sul posto si è precipitata un’ambulanza del 118 che ha portato il ragazzino in ospedale.