Incidente in pieno centro a Menfi, auto contro suv: 49enne in ospedale con l’elisoccorso

Ha 49 anni l’uomo che, alla guida di una Dacia Logan, ha avuto la peggio in uno incidente avvenuto in pieno centro a Menfi, in via Risorgimento che fa angolo con via Ognibene. La sua auto si è scontrata violentemente con un suv e l’uomo che conduceva la Dacia ha riportato gravi ferite, tanto da dover chidere l’intervento dell’elisoccorso che è subito atterrato per trasferirlo d’urgenza all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta.

Non è ancora chiara la dinamicca dell’incidente: sul posto si sono recati i carabinieri della stazione locale e la polizia municipale per effettuare i riliavi nel tentativo di ricostruire con esattezza l’accaduto. A bordo del suv c’era una famiglia con un bambino ma nessuno, per fortuna, ha riportato ferite.