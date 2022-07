Incidente lungo la Passeggiata archeologica: scontro frontale fra auto, due persone ferite

Scontro frontale, lungo via Passeggiata Archeologica ad Agrigento, fra due autovetture. Due automobilisti - un giovane e un sessantenne - sono rimasti feriti e vengono, proprio in questi minuti, soccorsi dalle ambulanze del 118 che li trasferiranno al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio". Nessuno di loro dovrebbe essere, per loro fortuna, in pericolo di vita.

A scontrarsi, per cause non ancora chiare e che dovranno essere ricostruite dalla polizia, sono state: una Citroen C1, guidata da un diciottenne, e una Volkswagen Polo condotta da un sessantenne. L'impatto è stato violentissimo e le auto si sono praticamente disgregate. A liberare il giovane, rimasto incastrato fra le lamiere della Citroen C1, sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale. Ad intervenire anche dei pompieri che erano liberi dal servizio e che erano andati a pranzo a poca distanza. I vigili del fuoco, non appena hanno visto l'incidente, si sono subito mobilitati - anche se appunto liberi dal servizio - e hanno dato una mano d'aiuto ai colleghi arrivati dal comando.

La circolazione stradale è stata temporaneamente bloccata, in entrambi i sensi di marcia, lungo la via Passeggiata archeologica, nel cuore della Valle dei Templi.

Il diciottenne ha riportato la frattura del femore e del ginocchio. Il conducente della Polo, uno straniero ma da tempo residente ad Agrigento dove lavora al Parco archeologico, è anch'esso rimasto ferito, ma in maniera più lieve.