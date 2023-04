Incidente sulla statale 115, auto finisce contro un camion: c’è un ferito

Un’auto si è scontrata contro un camion sulla strada statale 115, nel tratto che collega Licata a Palma di Montechiaro. In particolare una Mercedes ha impattato con il mezzo pesante riportando danni molto gravi. Una persona a bordo dell’auto è rimasta ferita ma per fortuna in maniera non grave.

Sul posto si sono immediatamente precipitati i vigili del fuoco del distaccamento di corso Argentina e i sanitari del 118, in servizio all’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” di Licata, a bordo di un’ambulanza per prestare soccorso al ferito. equipaggio dei Vigili del fuoco del distaccamento di corso Argentina.