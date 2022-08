Incidente tra auto e ciclomotore, morto un ragazzo di 15 anni: viaggiava con un amico 14enne che è in gravi condizioni

Incidente stradale a Licata, in via Torregrossa, durante la notte. E’ morto un ragazzo di 15 anni, Emanuele Piacenti, che viaggiava a bordo di un ciclomotore Aprilia Scarabeo insieme ad un amico di 14 anni. I due sono stati subito portati all’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata. Il 14enne è stato successivamente trasferito all’ospedale San Giovanni di Dio ed è in gravi condizioni.

I due si sono scontrati con una Fiat Panda all’altezza dello svincolo che immette in Piano Cannelle. A soccorrere i ragazzi e a trasportarli in ospedale è stata un’ambulanza del 118 immediatamente giunta sul posto. Il 14enne è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Avrebbe riportato fratture multiple agli arti. Ma per Emanuele Piacenti non c’é stato nulla da fare. Della ricostruzione della dinamica dell'incidente se ne sta occupando la polizia.