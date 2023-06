Incidente in via Petrarca: auto precipita nel boschetto San Marco, tre feriti in ospedale

Tre persone sono rimaste ferite - ma nessuno di loro, per fortuna, è in pericolo di vita - a causa di un incidente stradale verificatosi questo pomeriggio in via Petrarca. L'auto sulla quale viaggiavano è - per cause ancora non chiare - precipitata nel boschetto di contrada San Marco, la stradina sterrata adiacente il museo archeologico. I tre sono stati soccorsi e trasportati con le ambulanze del 118 all'ospedale "San Giovanni di Dio".

Sul posto, sono intervenuti e sono al lavoro i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e gli agenti della polizia municipale. A questi ultimi spetta la ricostruzione della dinamica di quella che avrebbe potuto essere una tragedia.