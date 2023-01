Incidente in contrada Cannavecchia: scontro fra camion e auto, due feriti

Due persone - un automobilista e un camionista - sono rimasti feriti, ma in maniera lieve, dopo un incidente stradale registratosi in contrada Cannavecchia, fra le vie Architetto Licata e Fontanelle, di Licata.

L'impatto fra i due mezzi si è registrato per cause che sono ancora in corso d'accertamento e ricostruzione - da parte della polizia municipale - . Sul posto, scattato l'allarme, si sono portati i sanitari del 118 che si sono, appunto, occupati dei soccorsi dei due feriti.