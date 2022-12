Incidente sulla Sciacca-Palermo, si scontrano due auto e una finisce fuori strada: quattro feriti

Incidente frontale tra una Fiat 500 ed una Fort station wagon sulla Sciacca-Palermo in contrada Gulfa, in territorio di Santa Margherita di Belìce. Ci sono 4 feriti, tutti trasportati in ospedale. Nessuno di loro è in pericolo di vita. Una delle auto coinvolte nel sinistro è finita fuori strada ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Santa Margherita per estrarre uno degli occupanti rimasto incastrato nelle lamiere.

Sul posto anche i carabinieri per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente.