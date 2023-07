Incidente dopo il bivio per Licata: scontro frontale tra 2 auto, 5 feriti gravi

E’ di 5 feriti gravi il bilancio dell’incidente stradale avvenuto poco dopo il primo bivio per Licata. A scontrarsi frontalmente, per cause ancora in fase di accertamento, sono stati un fuoristrada Mitsubishi Pajero con a bordo due anziani ed una Peugeot 206 su cui viaggiavano tre 40enni. Immediati i soccorsi da parte dei vigili del fuoco, dei carabinieri, dei poliziotti del Commissariato di Licata e del personale del 118 che ha caricato sulle ambulanze 4 dei 5 feriti, apparsi subito in gravi condizioni, per il trasferimento all'ospedale San Giacomo d'Altopasso di Licata.

Uno di loro, che viaggiava a bordo della Peugeot, è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco. Le sue condizioni sono ancora più critiche, tanto da essere in pericolo di vita. Per quest’ultimo, infatti, è stato chiesto l’intervento dell’elisoccorso.

(Articolo in aggiornamento)