Incidente fra auto e moto in contrada Fondacazzo: 53enne finisce in ospedale

Ancora un incidente stradale in contrada Fondacazzo, poco prima del passaggio a livello. A scontrarsi, per cause ancora in corso d'accertamento da parte della sezione Infortunistica stradale della polizia municipale, sono state una motocicletta, guidata da un cinquantatreenne, e una Fiat Panda con al volante un sessantenne. A finire, pesantemente, sul selciato è stato l'uomo che era in sella alla moto. Subito sono scattati i soccorsi e con un'autoambulanza del 118 il cinquantatreenne agrigentino è stato portato al pronto soccorso del "San Giovanni di Dio".

I medici hanno fatto sottoporre il ferito a tutti gli accertamenti sanitari ritenuti necessari e gli hanno diagnosticato traumi diversi. Non è però, per sua fortuna, in pericolo di vita.

Ad occuparsi dei rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente stradale, l'ennesimo in contrada Fondacazzo, è stata la polizia municipale che ha tenuto a bada anche la viabilità.