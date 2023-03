Incidente a Fondacazzo: frontale fra auto, cinque anziani feriti al "San Giovanni di Dio"

Cinque persone, tutti anziani, sono finite in ospedale, al "San Giovanni di Dio", dopo un terribile incidente stradale registratosi in contrada Fondacazzo ad Agrigento. A sbattere, per cause che non sono ancora chiare, sono state due autovetture: una Fiat Panda, una Cinquecento X.

Fra i feriti più gravi, anche se non dovrebbe essere in pericolo di vita, c'è una donna che viene, al momento, sottoposta ad accertamenti e visite da parte dei medici del presidio ospedaliero di contrada Consolida. Quattro erano sulla Cinquencento X e l'altro sulla Panda che avrebbe sfondato con la testa il parabrezza dell'auto.

Sono al lavoro, sul posto, i carabinieri e i vigili del fuoco del comando provinciale di Villaseta. Due le ambulanze usate per trasferire i feriti in ospedale.

Lo scontro è stato frontale e decisamente violento. La strada di contrada Fondacazzo è, al momento, bloccata. Verrà liberata non appena arriveranno i carro attrezzi per rimuovere le auto.