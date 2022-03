Incidente all'ingresso di Favara: auto piomba contro un camion, muore un ventenne

Un ventenne, Antonio Restivo, è morto in seguito ad un incidente stradale verificatosi in via Cicero e Di Francisca, nei pressi dello stadio comunale di Favara.

Secondo quanto è stato accertato dai carabinieri della tenenza di Favara, un'autovettura, una Fiat Grande Punto, condotta dal ventenne di Favara, è finita - per cause che ancora non risultano essere affatto chiare - contro un camion che era posteggiato. L'utilitaria si stava spostando lungo via Cicero e Di Francisca verso lo stadio comunale. All'improvviso è finito contro il tir in sosta. Chi era nelle vicinanze, subito ha compreso che l'impatto era stato assai violento e che potevano esserci vittime. E' scattato l'allarme e sul posto - in via Cicero e Di Francisca - si è precipitata un'autoambulanza del 118.

Le condizioni del giovane sono apparse subito drammatiche. In volo - da Caltanissetta - si è levato un elicottero del 118. Non c'è stato nulla da fare però per il ventenne - Antonio Restivo - che ha perso la vita.

Al lavoro, anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento che hanno provveduto a facilitare i soccorsi. I carabinieri della tenenza di Favara, coordinati dal comando compagnia della città dei Templi, stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente. Sul posto anche la polizia municipale. Sul posto, poco dopo la tragedia, sono anche giunti conoscenti e familiari del ragazzo. Uno strazio.

L'abbraccio del sindaco

"La comunità di Favara si stringe intorno alla famiglia di Antonio, morto a soli 20 anni in un tremendo incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi. Tragedie come queste privano di senso qualunque parola. Resta il dolore dei genitori, degli amici, dei parenti, di chiunque conoscesse Antonio" - ha dichiarato il sindaco di Favara: Antonio Palumbo.

Fissati i funerali

In serata, risultavano essere stati già organizzati i funerali: si terranno domani, a partire dalle ore 16, nella chiesa di San Francesco. Dopo le esequie, la salma verrà traslata al cimitero cittadino. Sarà l?intera Favara, e forse non soltanto, a stringersi attorno ai genitori e al fratello del ventenne che ha perso la vita tragicamente, lasciando tutti nello sconforto e nell?incredulità.

(Aggiornato alle ore 20)