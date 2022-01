Investe ciclista e si allontana, rintracciato e denunciato "pirata" della strada: e' un 75enne

Auto investe ciclista quarantacinquenne e anziche' fermarsi per prestare i soccorsi si allontana rapidamente. E' accaduto ieri mattina in via Luca Crescente ad Agrigento. Il ferito e' finito al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" dove i medici gli hanno diagnosticato una brutta ferita alla testa ed un trauma cranico. Non e', per sua fortuna, in pericolo di vita, ma se l'e' vista veramente brutta.

In via Luca Crescente, scattato l'allarme, si sono portati gli agenti della sezione Infortunistica stradale della polizia municipale che, immediatamente, sono riusciti ad accertare che il "pirata" della strada era al volante di una Fiat Cinquecento. E' stata ingaggiata una sorta di "caccia" all'uomo che e' durata circa un paio d'ore. Alla fine, gli agenti della polizia municipale sono riusciti a rintracciare sia l'autovettura, la Fiat Cinquecento appunto, che il conducente: un pensionato 75enne di Agrigento. L'anziano e' stato denunciato, in stato di liberta', alla Procura della Repubblica. Dovra' rispondere dell'ipotesi di reato di omissione di soccorso e fuga in seguito ad incidente stradale.

Il ciclista, per fortuna, indossava correttamente il casco e questo ha fatto si' che il trauma cranico diagnosticato dai medici del "San Giovanno di Dio" potesse essere ritenuto lieve.