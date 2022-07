Incidente in centro storico, due anziani con la loro auto vanno a sbattere contro una facciata di metallo

In pieno centro storico ad Agrigento, mentre percorrevano la via Bac Bac, due anziani a bordo di una Fiat Panda sono andati a sbattere contro una facciata di metallo situata in piazza Lena. Non è ancora chiaro come l’uomo alla guida abbia improvvisamente perso il controllo dell’auto. Lui e la moglie, gli unici occupanti del mezzo, sono stati immediatamente soccorsi da alcuni passanti e commercianti che hanno sentito il rumore dello schianto. Subito sono arrivate due ambulanze che hanno trasferito i due anziani al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” in contrada Consolida. In particolare l’anziano alla guida avrebbe battuto la testa. Entrambi non sono in pericolo di vita. Sul posto i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale. La sezione infortunistica si sta occupando di ricostruire la dinamica dell’incidente.