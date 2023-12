Incidente sulla bretella del viadotto Morandi, auto si ribalta: padre e figlio in ospedale

Natale di paura per padre e figlio che nel pomeriggio del 25 dicembre hanno rischiato grosso sulla bretella che collega via Dante con il viadotto Morandi ad Agrigento. L’auto sulla quale viaggiavano, una Renault Modus, per cause ancora in corso di accertamento - ma è probabile che l’incidente si sia verificato per l’alta velocità - si è ribaltata riportando gravi danni.

Le due persone a bordo hanno riportato ferite lievi e sono state condotte all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per accertamenti. Non sono in pericolo di vita.

Sul posto gli agenti della polizia municipale. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto.