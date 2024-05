Incidente al bivio della Crocca, utilitaria si scontra con un mezzo pesante: un ferito in codice rosso

Un 58enne di Favara è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento a seguito di un incidente stradale avvenuto al bivio della cosiddetta “Crocca”, la strada che dal Villaggio Mosè conduce a Favara. L’uomo era a bordo di una Fiat Panda quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un mezzo pesante che trasportava un trattore.

Immediati i soccorsi con un’ambulanza del 118: l’uomo avrebbe riportato diverse ferite ed è entrato al pronto soccorso in codice rosso. Non è comunque in pericolo di vita Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco.