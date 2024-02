Incidente in viale Emporium, auto finisce fuori strada: un ferito

Incidente autonomo in viale Emporium. Un’auto, per cause ancora in fase di accertamento, è finita fuori strada, per fortuna senza coinvolgere altri mezzi. Il bilancio è di un ferito: il conducente che avrebbe riportato solo lievi escoriazioni.

Ad accorgersi dell’incidente, notando l’auto ferma sul ciglio della strada, è stata una pattuglia dei carabinieri che ha poi chiesto l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento. Spetterà ai militari dell'Arma ricostruire la dinamica del sinistro.