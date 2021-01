Incidente in pieno giorno, auto in corsa si ribalta: paura per una 40enne

Paura questa mattina in via Piersanti Mattarella. Lungo la statale 122 si è ribaltata una Renault. L’incidente non ha coinvolto altri mezzi. Sul posto, lanciato l’allarme, si sono precipitati i vigili del fuoco ed anche i carabinieri. A bordo dell’auto vi era una 40enne. La donna è stata visitata sai sanitari dell’ambulanza del 118.

Per lei, nulla di grave ma soltanto qualche escoriazione e contusione. Per la 40enne non è stato necessario il trasferimento in ospedale. A ricostruire la dinamica esatta dell’incidente saranno i carabinieri di Agrigento.