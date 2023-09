Incidente tra autobus in pieno centro, traffico paralizzato e disagi per gli automobilisti

Due autobus delle ditte “Lumia” e “Salemi” si sono scontrati per cause ancora in fase di accertamento in piazza Vittorio Emanuele, proprio nelle adiacenze dell’area destinata alle operazione di carico e scarico dei passeggeri.

Le cause dell’incidente, che per fortuna non ha provocato feriti, sono ancora in fase di accertamento. Sul posto, per effettuare i rilievi, è giunta la polizia stradale. Trattandosi di una zona particolarmente nevralgica della città, soprattutto nelle ore di punta, il traffico si è paralizzato: la presenza dei due grossi mezzi ha infatti creato disagi per gli automobilisti e la circolazione nelle zone circostanti ha subìto forti rallentamenti.

L’intervento del Codacons

“Una stazione nata per uso ‘temporaneo’ - ha dichiarato con una nota Giuseppe Di Rosa del Codacons - ma che di fatto da oltre 6 anni viene abusivamente utilizzata in contrapposizione a tutte le norme in materia. Vogliamo rivolgere ancora una volta un interrogativo agli uffici che dovrebbero vegliare sulla incolumità pubblica e sulla regolarità dei servizi dei pullman extraurbani: siamo certi che i responsabili dell’assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità hanno dato il nulla osta a svolgere il servizio così come viene svolto in una piazza con commistione di pedoni, automezzi pubblici in sosta ed in movimento, nella più assoluta violazione di innumerevoli prescrizioni dettate all'interno di ogni spazio riservato al servizio?

Noi continuiamo ad essere vigili e attenti, continuiamo a denunciare un evidente rischio per la salute pubblica dei fruitori del servizio ma anche di chi è costretto con manovre non certo semplici a rendere tale servizio efficiente, non certo sicuro e fuori legge”.