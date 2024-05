Incidente in contrada Mosella, auto tampona moto: un ferito in codice rosso

E’ arrivato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio il centauro rimasto vittima di un incidente stradale in contrada Mosella. L’uomo, a bordo di una moto, è stato tamponato da un’auto ed l’impatto, piuttosto violento, ha sbalzato il centauro della sella che ha fatto un volo di diversi metri prima di finire rovinosamente sul selciato. A chiamare i soccorsi è stato l’automobilista coinvolto nell’incidente. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 che ha condotto il centauro in ospedale dove gli è stato diagnosticato un trauma cranico. A causa della presenza sulla carreggiata dei mezzi coinvolti, delle operazioni di soccorso e dei rilievi per stabilire la dinamica dell'incidente, il traffico ha subito degli inevitabili rallentamenti.