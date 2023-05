I soccorsi

Incidente: si scontrano auto e moto di grossa cilindrata, due studenti finiscono in ospedale

E’ successo in via Carlo Alberto vicino al bivio per Delia. I ragazzi a bordo del mezzo a 2 ruote sono stati sbalzati finendo sull’asfalto e riportando ferite per fortuna non gravi. Illeso l’automobilista