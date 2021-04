Incidente: auto si ribalta lungo la provinciale Aragona-Comitini: 53enne finisce in ospedale

Una donna di Aragona, A. C. di 53 anni, è finita al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento dopo che è rimasta ferita in un incidente stradale che l'ha vista unica protagonista. L'Opel Adam che stava guidando, lungo la strada provinciale 60: la Aragona-Comitini, all'improvviso è sbandata e s'è ribaltata, violentemente, su una fiancata. Sul posto, scattato l'allarme, si sono precipitati i carabinieri della stazione di Aragona.

I militari dell'Arma della stazione di Aragona hanno prima facilitato i soccorsi dell'ambulanza del 118 che ha trasferito la cinquantatreenne aragonese al pronto soccorso e poi si sono occupati dei rilievi tecnici di rito per ricostruire la dinamica del brutto incidente stradale. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto. Non è escluso che la donna possa aver perso il controllo anche per evitare quale ostacolo che s'è ritrovata davanti agli occhi.

La donna è rimasta ferita e i medici del "San Giovanni di Dio", in questi minuti la stanno sottoponendo a tutti gli accertamenti sanitari ritenuti necessari. Il suo quadro clinico, per fortuna, non sembrerebbe essere grave.