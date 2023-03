Incidente al bivio di Realmonte, due feriti al "San Giovanni di Dio"

In ospedale, al "San Giovanni di Dio", sono finite le due persone che erano a bordo della Fiat Panda. Nessuno dei due, per fortuna, è rimasto ferito gravemente. Verosimilmente nelle prossime ore, sempre se non verranno riscontrate complicazioni, lasceranno la struttura sanitaria di Agrigento.

A sbattere, lungo la statale 115, all'altezza del bivio per Realmonte, sono state, stamattina, la Fiat Panda e una Mercedes, il cui conducente è rimasto illeso. Sul posto, temendo il peggio, visto che è stato un impatto quasi frontale, si sono portati i vigili del fuoco del comando provinciale e le ambulanze del 118.

I due feriti sono stati appunto soccorsi, ma per loro fortuna nessuno dei due è in gravi condizioni.