Incidente: sbatte contro un'auto e prova ad allontanarsi, bloccato 54enne

L'uomo è stato sottoposto all'esame del sangue per verificare il tasso alcolemico e procedere, in caso di positività, con l'eventuale denuncia e ritiro della patente

Si schianta contro un’auto, una Fiat Stilo, e dopo l’incidente stradale prova ad allontanarsi repentinamente. Momenti di caos, nella prima serata di giovedì, in via Callicratide, nel centro di Agrigento. Il cinquantaquattrenne, residente nella città dei Templi, alla guida di una Lancia Y, è stato però bloccato e quando sul posto sono giunti gli agenti della sezione Infortunistica stradale è stato disposto che venisse sottoposto agli esami del sangue. Accertamenti per stabilire se fosse o meno ubriaco. Perché ai vigili urbani così è apparso, ma servirà naturalmente il riscontro sanitario sul tasso alcolemico.

Il cinquantaquattrenne ha perso, non è chiaro appunto per quale motivo, il controllo della Lancia Y che stava guidando lungo via Callicratide. A seguito dell’incidente stradale, con la Fiat Stilo, è anche rimasto ferito alla testa, ma nulla di grave. Traumi, ma più lievi, ha riportato anche il conducente dell'altra vettura: un trentunenne, pure lui residente nella città dei Templi. Un incidente stradale – dalla dinamica tutta ancora da chiarire – come tanti, se non fosse stato che l’automobilista più grande, subito dopo l’impatto, avrebbe cercato di allontanarsi. E’ infatti, forse anche inevitabilmente, scoppiato un po’ di caos. Su disposizione degli agenti della polizia locale, il cinquantaquattrenne è stato sottoposto – all’ospedale “San Giovanni di Dio” - all'esame del sangue per verificare il tasso alcolemico e procedere, in caso naturalmente di positività, con l'eventuale denuncia e ritiro della patente di guida.