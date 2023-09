Incidente stradale tra bus partito da Porto Empedocle e un camion: due morti e diversi feriti

E' di due morti e 25 feriti il bilancio di un violento incidente stradale avvenuto nella notte sull'autostrada A1, a Fiano Romano, vicino Roma. Ad impattare con un tir, forse tamponato da quest'ultimo, è stato un bus che trasportava migranti sbarcati da Lampedusa nei giorni scorsi e in uso alla Prefettura di Agrigento.

A perdere la vita sono stati proprio i conducenti dell'autobus della Patti Tour, entrambi italiani. Il mezzo era partito da Porto Empedocle alle 10 di ieri sera. Sul colpo è morto uno dei due autisti a bordo, cioè quello che stava alla guida. L'altro, come è previsto in questi casi, stava dormendo, ed è stato sbalzato dall'abitacolo. Al momento non sono note le loro generalità.

Tutti i feriti sono invece migranti che stavano raggiungendo nuove strutture di accoglienza. Sul posto per i rilievi la polizia Stradale.

(Articolo in aggiornamento)