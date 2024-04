Incidente sulla statale 115, ubriaco si mette alla guida della sua moto e finisce per terra: denunciato operatore sanitario

Un operatore sanitario sessantenne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e gli è stata ritirata la patente dopo che si è messo al volante della sua moto in stato di ubriachezza provocando un incidente.

L'uomo, dopo avere percorso una curva nella strada statale 115, nei pressi del Villaggio Mosè, ha perso il controllo del mezzo ed è finito sull'asfalto. L’incidente non ha coinvolto altri mezzi.

Il conducente della moto, che è stato portato in ospedale per essere medicato, dopo i test sul tasso alcolico è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza ed è scattato il ritiro della patente di guida.