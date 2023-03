Guida drogato e travolge con l'auto due centauri, 21enne a giudizio

Si mette al volante di una Mini One senza patente, dopo avere assunto cannabinoidi, e si schianta contro uno scooter a bordo del quale c'erano due ragazzi, rimasti feriti in maniera grave tanto che uno dei due fu in pericolo di vita per molto tempo.

Il 21enne Nicolò Licata, finito a processo per l'accusa di lesioni personali colpose aggravate, ha chiesto adesso il giudizio abbreviato. La strategia processuale è stata formalizzata in aula dal difensore, l'avvocato Salvatore Cusumano.

Licata, detenuto in carcere per altri reati commessi quando era minorenne, secondo quanto gli contesta il pm Cecilia Baravelli, senza avere mai conseguito la patente, dopo avere assunto della droga, si era messo alla guida dell'auto e, nel Viale Caduti di Marzabotto, a Villaseta, avrebbe raggiunto una velocità quasi superiore al doppio del limite di 50 chilometri orari, ovvero 90, invadendo la corsia di marcia opposta e travolgendo due ragazzini su uno scooter.

I due centauri riportarono gravissimi traumi e fratture. Uno dei due, che fra le altre cose accusò dei traumi al rene, rischiò di morire. Il giudice Giuseppe Sciarrotta, dopo avere ammesso l'imputato al giudizio abbreviato, ha rinviato il processo al 29 giugno per le conclusioni.