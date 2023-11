Fugge dopo l'incidente con feriti: identificato e denunciato "pirata della strada"

Anziché fermarsi e prestare soccorso si è repentinamente allontanato. Credeva forse di farla franca: di non essere identificato e di non avere problemi. In realtà, l'attività investigativa dei poliziotti del commissariato di Canicattì ha permesso di dare nome e cognome a quel "pirata della strada" e di denunciarlo dunque alla Procura della Repubblica.

Ha 37 anni il canicattinese che è stato deferito per lesioni personali, danneggiamento e fuga in seguito ad incidente stradale.

L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, ha avuto un incidente in via Capitano Ippolito. Uno degli occupanti dell'altra vettura coinvolta nel sinistro stradale ha riportato delle serie lesioni ed è finito al pronto soccorso dell'ospedale "Barone Lombardo".

Il trentasettenne, subito dopo l'impatto, invece di fermarsi e richiedere l'intervento dei sanitari del 118, ha accelerato e si è allontanato da via Capitano Ippolito. I poliziotti del commissariato di Canicattì, dopo aver ricostruito quanto era accaduto, sono riusciti ad identificarlo e, appunto, a denunciarlo alla Procura di Agrigento.