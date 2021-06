Attraversa l'autostrada e viene investito: muore autotrasportatore di 27 anni

La tragedia, in cui ha perso la vita il giovane che è risultato essere residente in provincia, si è verificata sulla A1, nel tratto compreso tra i caselli di San Vittore del Lazio e Cassino (Frosinone)

E' stato travolto ed ucciso dalle auto in corsa mentre camminava a piedi lungo la corsia nord dell'A1 nel tratto compreso tra i caselli di San Vittore del Lazio e Cassino (Frosinone). A perdere la vita - nel drammatico incidente verificatosi, poco prima dell'alba, in territorio di Cassino - è stato un autotrasportatore ventisettenne residente in provincia di Agrigento.

A dare l'allarme coloro che si sono trovati ad assistere alla scena. Sul posto sono arrivati i soccorsi oltre che un'ambulanza dell'Ares 118 e di vigili del fuoco anche la polizia Stradale. Gli investigatori del comandante Giovanni Cerilli dovranno ora cercare di ricostruire l'esatta dinamica.

Da quello che si apprende dalle prime ricostruzioni le forze dell'ordine stanno vagliando la testimonianza di un uomo che avrebbe visto il ragazzo attraversare l'autostrada dalla carreggiata Nord fino a giungere alla corsia sud dove è avvenuto l'investimento mortale.

(fonte FrosinoneToday)