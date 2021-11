Si ribalta su una scarpata, abbandona l'auto e non si fa trovare neanche a casa: polizia cerca 50enne

Esce fuori strada con la sua Fiat Stilo e si ribalta lungo una scarpata attigua a viale Sicilia a Fontanelle. Abbandona l’utilitaria e non si reca al pronto soccorso, né torna a casa. Ha 50 anni l’agrigentino che, ieri, i poliziotti della sezione Volanti della Questura stavano cercando. Se non altro per capire cosa fosse successo.

L’incidente stradale, che non ha coinvolto nessun altro mezzo di passaggio, si è verificato in viale Sicilia durante la notte fra mercoledì e ieri. Scattato l’allarme, sul posto si sono precipitati gli agenti che hanno, appunto, trovato l’auto ribaltata, ma non il suo conducente. Identificato il proprietario della macchina, i poliziotti sono andati a casa dell’uomo, ma non lo hanno trovato. Così come non è risultato essersi mai recato in pronto soccorso. Anche ieri mattina, i poliziotti sono tornati nell’abitazione del cinquantenne agrigentino, ma i familiari hanno riferito agli agenti di non averlo visto e che, di fatto, non era ancora rientrato. I poliziotti delle Volanti presumono che il cinquantenne potesse essere ubriaco, motivo per il quale non si è fatto trovare da nessuna parte.