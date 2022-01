Perde il controllo dell'auto che finisce contro il guard-rail: pensionata in ospedale in prognosi riservata

L'auto - una Ford Ka - si schianta contro il guard-rail e la conducente, una pensionata di 78 anni, finisce in prognosi riservata all'ospedale "San Giovanni di Dio". L'incidente stradale, che non ha coinvolto nessun altro mezzo di passaggio, si è registrato giovedì sera in via Scifo, a poca distanza da contrada Fondacazzo.

La dinamica dell'incidente stradale, ieri, non risultava essere ancora chiara. Se ne stanno occupando i carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Agrigento che sono intervenuti sul posto. A lanciare l'Sos sono stati alcuni automobilisti di passaggio che hanno anche cercato di aiutare e soccorrere l'anziana. Sul posto, si sono precipitati i sanitari del 118 e i militari dell'Arma. La donna è stata appunto trasferita al pronto soccorso di contrada Consolida dove i medici, dopo averla sottoposta a tutti gli esami del caso, hanno mantenuto riservata la prognosi. I carabinieri non hanno ancora potuto ascoltare l'automobilista. Le sue parole saranno importantissime per ricostruire cosa sia effettivamente accaduto: se l'anziana è stata colpita da un improvviso malore o se qualcuno o qualcosa possa averle tagliato la strada.