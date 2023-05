Un ragazzo alla guida di uno scooter è rimasto ferito in un incidente stradale in via Agrigento, a Favara. Il mezzo a due ruote si è scontrato contro un'auto facendolo finire con violenza sull'asfalto.

Il giovane è stato trasferito in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio ma non ha riportato gravi conseguenze.