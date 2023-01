"Provoca uno scontro frontale con un ferito grave": il pm dispone perizia per fare luce sulla dinamica

Sarà un consulente tecnico a ricostruire per conto della procura la dinamica dell'incidente stradale in cui è rimasto gravemente ferito un ventunenne nello scontro fra un Suv Bmw e una Fiat Seicento, avvenuto in viale Aldo Moro, a Favara.

Il pubblico ministero Cecilia Baravelli ha incaricato l'ingegnere Luigi Longo di ispezionare luoghi, acquisire documenti ed evidenziare "eventuali violazioni del codice della strada o condotte imprudenti". Ieri mattina è stato conferito l'incarico. Sotto inchiesta un trentenne di Siculiana che ha nominato come difensore l'avvocato Salvatore Cusumano.

L'incidente frontale è avvenuto nella notte fra il 4 e il 5 dicembre: nell'impatto fra il Suv guidato dall'indagato e la Fiat 600 al volante della quale c'era il ventunenne ha avuto la peggio quest'ultimo che fu ricoverato per molti giorni in un ospedale palermitano e dovrà fare i conti con una lunga convalescenza.

La procura, dopo averlo iscritto nel registro degli indagati, vuole adesso fare chiarezza attraverso degli accertamenti tecnici.