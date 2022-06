Ubriaco alla guida si schianta contro un muretto: ferita passeggera

E' di due feriti, di cui uno grave, il bilancio di un incidente stradale autonomo che si è verificato lungo il viale Berlinguer a Favara.

Attorno all'una il conducente di una Fiat Idea ha perso il controllo del mezzo che ha prima sfondato un muretto e poi si è ribaltato. Due le persone a bordo, un uomo e una donna, entrambi di nazionalità romena.



Allertati i soccorsi, sul posto sono arrivate le ambulanze del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri del nucleo radiomobile di Agrigento che si sono occupati dei rilievi.



I feriti, sono stati trasferiti d'urgenza all'ospedale San Giovanni di Dio. Il conducente, un trentenne, è risultato positivo all'alcool test, per lui solo lievi ferite e una denuncia, a piede libero, per guida in stato di ebbrezza.

Più gravi invece, le condizioni di salute della giovane passeggera della monovolume, per lei si è reso necessario il ricovero nel reparto di Terapia Intensiva, la donna comunque non dovrebbe essere in pericolo di vita.