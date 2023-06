Incidente sulla statale 640: due persone morte carbonizzate

Non sono riusciti a mettersi in salvo. Due anziani - a quanto pare di Favara - hanno perso la vita, morendo carbonizzati, a causa di un drammatico incidente stradale verificatosi lungo la strada statale 640, in direzione Agrigento, all'altezza del bivio per Favara.

Stando a quanto trapela in questi concitati e confusi minuti, l'incidente stradale non ha coinvolto nessun altro mezzo di passaggio. Dopo l'impatto, la vettura ha preso fuoco e per i due occupanti non c'è stata nessuna possibilità di scampo.

Sul posto, sono già al lavoro i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e quelli del distaccamento di Canicattì e i carabinieri. Lungo il tratto di statale, anche gli operatori del 118.

Traffico provvisoriamente bloccato in direzione Nord in avvicinamento al km 18,600, in territorio comunale di Favara - rende noto l'Anas - . Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

