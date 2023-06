Incidente sulla statale 640: due anziani morti carbonizzati

Non sono riusciti a mettersi in salvo. Due anziani - a quanto pare dei coniugi di Favara - hanno perso la vita, morendo carbonizzati, a causa di un drammatico incidente stradale verificatosi lungo la strada statale 640, in direzione Caltanissetta, all'altezza del bivio per Favara.

Stando a quanto trapela in questi concitati e confusi minuti, la Fiat Panda, vecchio tipo (il primo modello), su cui viaggiavano i due anziani - pare che l'uomo avesse 78 anni - avrebbe prima tamponato l'Audi che la precedeva e poi s'è ribaltata più volte, incendiandosi. Per i due occupanti non c'è stata nessuna possibilità di scampo.

Sul posto, sono già al lavoro i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e quelli del distaccamento di Canicattì e i carabinieri che si stanno occupando della ricostruzione della tragedia. Lungo il tratto di statale, anche gli operatori del 118.

Traffico provvisoriamente bloccato in direzione Nord in avvicinamento al km 18,600, in territorio comunale di Favara - rende noto l'Anas - . Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

(IN AGGIORNAMENTO)