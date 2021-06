Attraversa una via del centro e viene investito in pieno: grave un quarantenne, trasferito con elisoccorso

I militari dell'Arma stanno per sentire la donna, sotto choc per l'accaduto. Secondo le prime indiscrezioni, pare che il marocchino possa volontariamente essersi gettato sotto l'utilitaria

Un nordafricano quarantenne è stato investito, mentre attraversava via Fonte Canali a Favara, da una Fiat Panda. Un'autovettura che lo avrebbe preso in pieno e forse anche parzialmente arrotato. L'automobilista - una donna - si è fermato a prestare i soccorsi e subito, nel cuore di Favara, sono arrivati sia i carabinieri della locale tenenza che un elisoccorso del 118. Il pedone è in gravi condizioni ed è stato già trasferito al pronto soccorso dell'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta.

I militari dell'Arma della tenenza di Favara stanno per sentire la donna, sotto choc per l'accaduto, alla tenenza. Secondo le prime indiscrezioni, pare che l'uomo possa volontariamente essersi gettato sotto l'utilitaria. Non c'è nessuna certezza naturalmente e sarà la donna - una favarese - che era alla guida della Fiat Panda a fare chiarezza sulla dinamica dell'investimento.

I carabinieri della tenenza di Favara si sono occupati, naturalmente, anche dei rilievi tecnici che serviranno appunto per ricostruire come effettivamente siano andati i fatti.