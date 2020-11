Due incidenti in poche ore: un'auto si ribalta e l'altra esce fuori strada

Prima in via Dei Fiumi, ad Agrigento. Poi, lungo la statale 115, all’altezza di Bellavista, fra Porto Empedocle e Realmonte. Due gli incidenti che si sono registrati nella giornata di ieri e altrettante le persone finite in ospedale, al “San Giovanni di Dio”. Su entrambi i sinistri stradali sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno rimesso tutto in sicurezza.

In via Dei Fiumi, per cause ancora in corso di ricostruzione, è uscita fuori strada una Volkswagen Lupo. L’incidente non ha coinvolto altri mezzi, la donna che era alla guida è rimasta ferita ed è stata soccorsa e trasferita in ospedale. All’altezza di Bellavita, s’è ribaltata invece una Citroen Picasso. Il conducente, con un’autoambulanza del 118, è stato portato subito al pronto soccorso.