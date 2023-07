Incidente, tir sfonda il guard-rail e finisce oltre la carreggiata: conducente illeso e traffico in tilt

Un tir è finito fuori strada in contrada San Giorgio, sulla statale 115, subito dopo le gallerie, in territorio di Sciacca. L'incidente, che non ha coinvolto altri mezzi o provocato feriti visto che il conducente è rimasto illeso, è avvenuto nelle prime ore della mattina.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia stradale per i rilievi di rito e il personale Anas per l'intervento di ripristino della strada. Per la rimozione del mezzo è stato necessario portare sul posto una gru.

La statale è tuttora chiusa e la viabilità è stata dirottata sulla strada comunale San Giorgio.