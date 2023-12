"Donna si schiantò con la sua auto contro un muro abusivo e morì": condanna definitiva per l'ex Provincia

Morì a causa di un'opera stradale abusiva, la Cassazione condanna definitivamente il Libero consorzio per il decesso di una donna. I fatti risalgono al 2007, quando l'aragonese C.P. fu vittima di un violento incidente stradale sulla strada provinciale 3: la sua auto urtò contro un muretto di cinta collocato su di una banchina laterale della strada Agrigento-Favara-Grotte, realizzato da alcuni residenti e ritenuto abusivo. La responsabilità dell'ex Provincia sarebbe quella del mancato controllo e successiva rimozione dell'opera.

A presentare ricorso furono il marito, anche a nome dei figli minori, e la sorella della donna, ottenendo due vittorie, sia in primo grado che in appello, con un risarcimento di oltre 200mila euro. Una decisione confermata anche in Cassazione: i giudici della suprema corte hanno infatti respinto il ricorso presentato dal Libero consorzio per la riformula della sentenza di condanna, ribadendo quindi la responsabilità dell'ente rispetto alla vicenda e condannandolo anche al pagamento delle spese legali