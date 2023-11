Incidente al bivio di Comitini, camion finisce fuori strada: traffico bloccato

Un camion è finito fuori strada nella statale 189, nei pressi del bivio di Comitini. L'autista del mezzo, che nell'impatto è rimasto illeso, ha perso il controllo ed è finito oltre la carreggiata senza coinvolgere altri mezzi.

Sul posto, per eseguire i rilievi e gestire la viabilità, sono intervenuti i carabinieri. La strada, come ha fatto sapere l'Anas, è stata chiusa al traffico per alcune ore per consentire la rimozione del camion con un'autogrù.