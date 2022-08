L'incidente sulla statale 115, sciolta la prognosi per motociclista e automobilista: guariranno in pochi giorni

I medici dell'ospedale "Giovanni Paolo II" di Sciacca, dopo un'intera serata di controlli ed accertamenti sanitari, hanno sciolto la prognosi. Il motociclista trentenne napoletano e l'automobilista sessantunenne palermitano hanno riportato ferite e traumi guaribili in 10 e 7 giorni. "Miracolati", qualcuno dopo aver visto i mezzi coinvolti nell'incidente stradale verificatosi ieri pomeriggio, lungo la statale 115, nei pressi del Go-kart di Cattolica Eraclea, ha commentato proprio così: "Miracolati".

L'impatto è stato violentissimo. Due le auto coinvolte: una Ford guidata da un trentottenne di Siculiana, la Fiat Grande Punto con al volante il palermitano sessantunenne e la motocicletta del giovane napoletano. Della ricostruzione della dinamica - che è stata già fatta e senza alcuna ombra di dubbio - si sono occupati i poliziotti della Stradale del distaccamento di Sciacca, coordinati dal comandante provinciale: il vice questore Andrea Morreale.

Inizialmente, s'era temuto il peggio - vedendo come era ridotta la moto Ktm Superduke 1290 - per il motociclista. Poi, subito dopo il suo arrivo in pronto soccorso, era arrivata la conferma che il trentenne non era in pericolo di vita. Per fortuna, appunto, con il passare delle ore, la prognosi è stata sciolta. Ed in pochissimi giorni.