Incidente sulla statale 115: dopo lo scontro con la moto l'auto si ribalta: due feriti

Scontro fra un'autovettura e una motocicletta lungo la strada statale 115, in territorio di Cattolica Eraclea. Seriamente ferito, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita, il motociclista: un trentenne di Gragnano, in provincia di Napoli.

A sbattere - per cause che sono ancora in corso d'accertamento e ricostruzione da parte della polizia Stradale di Sciacca - sono state una Fiat Grande Punto, una moto Ktm Superduke 1290 e una utilitaria condotta da un trentottenne di Siculiana. L'impatto è stato talmente violento che oltre a sbalzare sull'asfalto il motociclista, ha spezzato la parte anteriore, dove ha sede la ruota, della motocicletta. Due ruote che ha fatto da perno facendo cappottare la Fiat Grande Punto.

Per liberare l'automobilista, un palermitano sessantunenne, lungo la statale 115, all'altezza della pista di Go-kart, sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento. Anche il conducente della Fiat è rimasto ferito. Illeso invece, almeno così sembrerebbe, il trentottenne di Siculiana.

Motociclista e sessantunenne palermitano sono stati caricati sulle ambulanze del 118 e trasferiti al pronto soccorso dell'ospedale "Giovanni Paolo II" di Sciacca.

Il traffico è bloccato in entrambi i sensi di marcia.

I poliziotti della Stradale, dopo aver facilitato i soccorsi dei feriti, stanno cercando di ricostruire cosa sia effettivamente accaduto e di chi sono le responsabilità dell'impatto.