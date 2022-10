Perde il controllo dell'auto e finisce in ospedale: era ubriaco, denunciato

Perde il controllo della sua Volkswagen Golf e resta ferito a causa di un incidente stradale, che non ha coinvolto altri mezzi, verificatosi in via Margio Vitale. Soccorso e trasferito al pronto soccorso dell’ospedale “Barone Lombardo” di Canicattì, così come il passeggero che era sulla Golf, il quarantaquattrenne insegnante è stato trovato ubriaco. E’ per l’ipotesi di reato di guida in stato d’ebbrezza che i carabinieri hanno denunciato, alla Procura della Repubblica di Agrigento, l’uomo.

I sanitari del nosocomio canicattinese hanno riscontrato un tasso alcolemico pari a 2,06 gr/l. I militari dell’Arma di Castrofilippo, coordinati dal comando compagnia di Canicattì, gli hanno anche applicato la sanzione accessoria dell’immediato ritiro della patente di guida e il sequestro amministrativo, ai fini della confisca, della Volkswagen Golf di cui è risultato essere proprietario. L’incidente stradale, che non ha per fortuna coinvolto nessun altro mezzo di passaggio, si è registrato durante una delle scorse notti. Poche ore dopo, giusto il tempo di acquisire i referti, i carabinieri hanno formalizzato la denuncia.