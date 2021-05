Perde il controllo dell'auto che finisce fuori strada: anziano finisce in ospedale

Perde il controllo dell'auto, una Lancia Y vecchio modello, e finisce fuori strada. Brutto incidente stradale, poco dopo mezzogiorno, lungo la statale 123, la strada per Campobello di Licata, all'altezza della concessionaria Renault. A restare ferito è stato un settantenne di Canicattì.

L'incidente stradale non ha coinvolto altri mezzi di passaggio. Degli automobilisti di passaggio accorgendosi di quella Lancia Y fuori strada e di un anziano all'interno hanno subito fatto scattare l'allarme. Sul posto, temendo che la macchina potesse anche prendere fuoco, si sono portati i pompieri del distaccamento di Canicattì e un'autoambulanza del 118.

L'anziano è stato subito soccorso e trasferito all'ospedale "Barone Lombardo" dove i medici lo stanno ancora sottoponendo a tutti gli accertamenti sanitari ritenuti necessari. Al momento, a quanto pare, sarebbe stato riscontrato un trauma cervicale. Mentre i controlli medici sono ancora in corso, l'unica certezza è che l'anziano automobilista, per sua fortuna, non è in pericolo di vita.