Incidente lungo la provinciale di Campobello: due feriti, la donna è in gravi condizioni

Un uomo, di 54 anni, e una donna, di 48 anni, sono rimasti feriti in seguito ad un incidente stradale verificatosi in contrada Tre Fontane, lungo una strada provinciale di Campobello di Licata. La donna, in codice "rosso", è stata trasferita all'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta: ha più traumi gravi ed è stata intubata. Al momento viene sottoposta a Tac: il quadro clinico è assai delicato. Anche il cinquantaquattrenne è stato portato, ma con ambulanza, allo stesso presidio ospedaliero e anche lui, in questi minuti, è in fase di accertamenti sanitari.

I due erano a bordo di una Golf Volkswagen che, per cause ancora non chiare e della cui ricostruzione si sta occupando la polizia municipale di Campobello di Licata, s'è ribaltata lungo la strada provinciale. Subito le condizioni della donna, una romena residente a Campobello di Licata, sono apparse gravissime tant'è che, da Caltanissetta, s'è levato in volo l'elisoccorso del 118. La donna quando è stata caricata sul mezzo di soccorso era incosciente. A ruota è stato trasferito, ma con ambulanza, anche il cinquantaquattreenne - pure lui romeno - che forse stava rientrando dall'azienda agricola di Palma di Montechiaro dove quotidianamente lavora. Sul posto dell'incidente stradale autonomo - temendo che si fosse consumata una tragedia - si è precipitato anche il sindaco Gianni Picone.

In contrada Tre Fontane, scattato l'allarme, si sono portati anche gli agenti della polizia municipale di Campobello di Licata che si stanno, appunto, occupando della ricostruzione della dinamica dell'incidente stradale che non ha coinvolto nessun altro mezzo di passaggio.